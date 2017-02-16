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16:18 (мск), источник: Вести Иркутск

100 пионерских галстуков подарила жительница Братска местной организации

Раритеты из прошлого века. 100 пионерских галстуков подарила жительница Братска местной организации. Атрибуты юных ленинцев она хранила более 25 лет.

Как сообщает Братская Студия Телевидения, эти красные косынки, которые стоили 55 копеек, при смене советской власти начали массово списывать из магазинов. Выбрасывать их женщина не захотела. Подарку в братской дружине имени Валерия Наймушина обрадовались — ведь сейчас таких вещей с историей не достать. В новых галстуках братчане отправятся на юбилейный слёт пионеров Иркутской области.

— Галстуки всегда востребованы. Потому что в магазинах их теперь не продают, у нас в Братске точно. Мы очень рады вот этому подарку, — говорит секретарь отделения политической партии Ольга Банникова.

— Думаю, что организация пионерская нужна в наше время. Это дисциплина молодёжи, — говорит Степан Дубынин.

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