В пятницу и выходные дни в Перми проверят водителей
С 17 по 19 февраля краевая Госавтоинспекция планирует ввести на пермские дороги дополнительные наряды ДПС. Особое внимание уделят нетрезвым водителям.
С 17 по 19 февраля краевая Госавтоинспекция планирует ввести на пермские дороги дополнительные наряды ДПС. Особое внимание уделят нетрезвым водителям.
Рейд направлен на пресечение грубых нарушений водителями Правил дорожного движения. Одно из таких нарушений — вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
«Только за январь 2017 года по вине водителей с признаками опьянения произошло 18