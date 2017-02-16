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13:44 (мск), источник: Новости Перми

В пятницу и выходные дни в Перми проверят водителей

С 17 по 19 февраля краевая Госавтоинспекция планирует ввести на пермские дороги дополнительные наряды ДПС. Особое внимание уделят нетрезвым водителям.

Рейд направлен на пресечение грубых нарушений водителями Правил дорожного движения. Одно из таких нарушений — вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Только за январь 2017 года по вине водителей с признаками опьянения произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и трое получили травмы», — отметили в ГИБДД по Пермскому краю.

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