В пятницу и выходные дни в Перми проверят водителей

Рейд направлен на пресечение грубых нарушений водителями Правил дорожного движения. Одно из таких нарушений — вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Только за январь 2017 года по вине водителей с признаками опьянения произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и трое получили травмы», — отметили в ГИБДД по Пермскому краю.