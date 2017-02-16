Пермское «Счастье не за горами» обрело нового владельца
Знаменитый
Знаменитый
Об этом сообщили в администрации Перми.
Красные буквы на камском берегу появились шесть лет назад, во время начатой губернатором Олегом Чиркуновым «культурной революции». Однако все это время объект оставался бесхозным.
Во время весенних паводков, когда красные буквы подтапливались водой, в них не раз врезались пермяки, катающиеся на байдарках и водных скутерах. После этого
— Принимая «Счастье» на свой баланс, мы не претендуем на авторское право на данный объект, — говорит Татьяна Чеснокова, директор городского центра охраны памятников. — Мы лишь принимаем на себя обязательства по текущему содержанию объекта. Будучи бесхозяйным
Напомним, что всероссийскую известность буквы на набережной получили после выхода фильма «Географ глобус пропил».