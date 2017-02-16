Пермское «Счастье не за горами» обрело нового владельца

Об этом сообщили в администрации Перми.

Красные буквы на камском берегу появились шесть лет назад, во время начатой губернатором Олегом Чиркуновым «культурной революции». Однако все это время объект оставался бесхозным.

Во время весенних паводков, когда красные буквы подтапливались водой, в них не раз врезались пермяки, катающиеся на байдарках и водных скутерах. После этого арт-объект не раз чинили жители Перми. Порой на ремонт выделялись деньги из бюджета, поскольку объект стал одной из достопримечательностей города.

— Принимая «Счастье» на свой баланс, мы не претендуем на авторское право на данный объект, — говорит Татьяна Чеснокова, директор городского центра охраны памятников. — Мы лишь принимаем на себя обязательства по текущему содержанию объекта. Будучи бесхозяйным арт-объект попросту погибнет.

Напомним, что всероссийскую известность буквы на набережной получили после выхода фильма «Географ глобус пропил».