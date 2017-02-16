В Ростове-на-Дону перекроют Театральную площадь

«Праздник начнется в 10:30. Перед гостями выступят творческие молодежные коллективы, затем военнослужащие и десять спортсменов-факелоносцев выстроятся в цифру 2017 и встретят огонь, который привезут на бронеавтомобиле “Тигр”. С 11:35 до 11:45 пройдет выступление группы спецназа Южного федерального округа», — говорится в сообщении пресс-службы.
Всемирные военные игры — это спортивное мероприятие, организуемое для спортсменов-военнослужащих раз в четыре года. Право на их проведение Россия получила в 2015 году на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM в Кувейте.
Эстафета огня пройдет в пяти столицах военных округов — Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Североморске. 23 февраля в Государственном Кремлевском Дворце состоится объединение огня этих городов. Главная чаша зажгут 23 февраля в Сочи.