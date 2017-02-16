В Казани начнут готовить кинообозревателей

Базой для работы этого направления форума станет Высшая школа журналистики КФУ. Как пояснила Альбина Нафигова, это будет очень интересный пласт форума.

«Обозреватели, которые рассказывают о фильмах, идущих в коммерческих кинотеатрах и на фестивалях, и обозреватели формата “синефил”, то есть пишущие о фильмах, которые редко увидишь в прокате, и мало, кто до них добирается даже в просторах Интернета. Эти две позиции на форуме будут транслировать свои знания, умения, на живых примерах по фильмам учить рецензированию», — сказала собеседница агентства.

«Кинообозреватель — это человек, который донесет до несмотрящей аудитории, стоит или не стоит ему идти на этот фильм и почему», — считает организатор форума.

Она сообщила, что с мастер-классами в Казань приедут обозреватель телеканала «Россия» Вероника Скурихина и автор многочисленных синефильских изданий Евгений Майзель.

«Оба они очень хорошо умеют писать о кино, но помимо того, что мы будем учить рецензированию, очень важно правильно задать на пресс-конференции вопрос и правильно написать оригинальный материал после пресс-конференции, где все вопросы часто однообразные и ответы одни на всех. Это очень важно для киножурналистики, этого не хватает даже нашему фестивалю, не говоря уже о тех режиссерах, которые начнут снимать больше и войдут в кинотеатры», — пояснила она.

Также будут затронуты вопросы продвижения фильма. «То есть у нас этой профессии в принципе не обучается никто, поэтому продвижение кино на региональном уровне идет как продвижение некого ивента. А кино — это не ивент, его продвигать нужно немножко по-другому», — считает Альбина Нафигова.

Как пообещала она, обучение завершится ток-шоу в виде баттла, где синефильская точка зрения будет дискутировать с точкой зрения кинообозревателя от лица массового зрителя.

«Будут спорить о том, какое кино нужно массовому зрителю», — сказала она.

«Киножурналистика тоже очень обожаемая нами область, которую нужно развивать. Каким бы ни был фильм, человек, который является кинообозревателем и киножурналистом, должен быть профессионалом. А это значит, обозначить сильные стороны, на которые нужно ориентироваться этому же самому режиссеру и другим, ему подобным», — уверена Альбина Нафигова.

Она считает, что кинообозревателям необходимо поддерживать фильмы, которые будут держать отрасль, «как почва, плодородный слой для цветов». «Когда раз в 10 лет снимается фильм за достаточно большую сумму для бюджета республики, не он развивает отрасль, а эти маленькие фильмы. Их нужно поддерживать, прежде всего, журналистам», — сказала она в заключении.