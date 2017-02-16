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14:21 (мск), источник: РБК - Украина

Евровидение 2017: Билеты на финал конкурса «разлетелись» за 15 минут

Все билеты на финал музыкального конкурса Евровидение-2017, который состоится в Киеве 13 мая, раскупили в течение первых 15 минут после старта продажи. Об этом сообщили представители официального сервиса по продаже билетов concert.ua, пишет издание «Подробности».

«Все билеты на большой финал Евровидения продали, остались только билеты для людей с ограниченными возможностями, которые уже забронированы», — сказали в агентстве по продаже билетов.

СМИ сообщают, что ажиотаж за билетами был небывалый. Не всем желающим достались вожделенные билеты. Многие жаловались, что их не уведомили, когда билеты закончились.

«Это было эпично. Четыре часа прождать, и в итоге ни единого свободного билета. Даже в СССР в очереди за колбасой продавщица говорила “колбаса закончилась”, и очередь расходилась», — комментирует в Facebook Андрей Робулец.

Билетами на Евровидение-2017 уже начали торговать и перекупщики, ведь билеты не именные. На сайтах бесплатных объявлений появились десятки предложений.

«Продам два билета на финал Евровидения на 13.05.2017. Стоимость 5500 грн. Места рядом, очень хорошие, близко сцена. Супервид. Поторопитесь. Позже будет дороже», — завлекают в одном из объявлений.

Как ранее писал Styler, в Украине на Евровидение-2017 продают билеты на места, которых не существует. Об этом говорил бывший продюсер международного песенного конкурса в Украине Александр Харебин.

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