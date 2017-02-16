Заммэра Москвы пообещал открыть три станции «желтой» линии метро в течение месяца
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки»
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки»
«Стройка на этом участке практически закончена, в настоящее время идет обкатка линий, метрополитен “обживает” новый радиус», — сказал Хуснуллин. В августе 2016 года Хуснуллин обещал, что метро придет в Раменки до конца года. В декабре он вновь повторил, что участок от «Минской» до «Раменок» откроют до конца года, но этого так и не произошло.
В конце декабря 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка
Власти Москвы уверяют, что в дальнейшем