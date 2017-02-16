Заммэра Москвы пообещал открыть три станции «желтой» линии метро в течение месяца

«Стройка на этом участке практически закончена, в настоящее время идет обкатка линий, метрополитен “обживает” новый радиус», — сказал Хуснуллин. В августе 2016 года Хуснуллин обещал, что метро придет в Раменки до конца года. В декабре он вновь повторил, что участок от «Минской» до «Раменок» откроют до конца года, но этого так и не произошло.

В конце декабря 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии со станциями «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Станция «Минская» располагается под одноименной улицей на участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом; станция «Ломоносовский проспект» — на пересечении одноименного проспекта и Мичуринского; «Раменки» — под Мичуринским проспектом у примыкания к нему Винницкой улицы.