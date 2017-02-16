Челябинские школьники-герои получат награды в Москве

Нагрудным знаком «Горячее сердце» отмечают детей и молодых людей в возрасте до 23 лет, а также детские и молодежные организации, показавшие примеры, связанные с преодолением чрезвычайной ситуации, трудных жизненных ситуаций, с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив.

Как сообщают в региональном минобре, Южный Урал на церемонии награждения будут представлены челябинские школьники Ярослав Зверков и Владимир Лазарев, которые, не задумываясь, бросились на помощь тонущей женщине, ученица копейской школы Екатерина Третьякова, проявившая самоотверженность при спасении младших брата и сестры из горящего дома, и школьница Оксана Юлдашева, которая при пожаре вынесла из огня четырехлетнего брата Диму. Благодаря старшей сестре мальчик не пострадал, а вот девушке потребовались долгие месяцы лечения.

В рамках мероприятия в этот день по всей стране в школах также пройдут уроки мужества, на которых ученикам расскажут о маленьких и больших героях.