Кражу оборудования почти на 300 тыс. рублей раскрыли в Ростовской области
Кражу оборудования на сумму около 300 тыс. рублей раскрыли полицейские в Ростовской области.
Кражу оборудования на сумму около 300 тыс. рублей раскрыли полицейские в Ростовской области.
Как сообщает
Полицейские выяснили, что ночью злоумышленник проник на стройплощадку, похитил сварочное оборудованиепочти на 300 тысяч рублей и увез его в автомобиле.
В ходе
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Похищенное сварочное оборудование вернули законному владельцу.