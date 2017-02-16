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16:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу оборудования почти на 300 тыс. рублей раскрыли в Ростовской области

Кражу оборудования на сумму около 300 тыс. рублей раскрыли полицейские в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, о преступлении заявили в дежурную часть одного из отделов полиции МУ МВД России «Новочеркасское» сотрудники строительной компании.

Полицейские выяснили, что ночью злоумышленник проник на стройплощадку, похитил сварочное оборудованиепочти на 300 тысяч рублей и увез его в автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали по подозрению в преступлении 28-летнего жителя поселка Новозарянского Октябрьского района.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Похищенное сварочное оборудование вернули законному владельцу.

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