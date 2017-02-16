В Нижегородской области численность диких кабанов сократится на треть

По словам руководитель комитета Николай Бондаренко, для предотвращения проникновения и распространения африканской чумы свиней ежегодно осуществлялись мероприятия по снижению численности кабана.

«За последние семь лет численность кабана снижена в два раза — до 4900 особей в 2016 году. Ежегодная добыча за последние три года составляла в среднем 1500 особей. Таким образом, уже в текущем году плотность размещения кабана достигнет 0,5 особи на 1000 га, что полностью соответствует рекомендациям Минприроды России», — сказал он.

Одним из направлений деятельности ведомства в 2016 году была выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. На территории Нижегородской области семи охотпользователям выданы разрешения на содержание и разведение пятнистого оленя, сибирской косули и благородного оленя (марала).