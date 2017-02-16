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14:12 (мск), источник: Новая Кубань

Кондратьев распорядился навести порядок и заняться благоустройством после зимы

На Кубани стартует двухмесячный субботник.

Краснодар. 16 фев. — Новая Кубань. 8 апреля состоится официальный массовый субботник во всех городах и районах Краснодарского края.

Губернатор подписал распоряжение, в соответствии с которым в муниципалитетах должны произвести санитарную очистку дворовых территорий, площадей и т. д. Прежде всего, губернатор настоятельно рекомендует привести в порядок после зимы детские площадки, парковые зоны и мемориалы. В администрации надеются, что муниципалитетам удастся ликвидировать стихийные свалки, которые приносят существенный ущерб экологии в зоне лесополос и на побережье водных объектов. В прошлом году краевые власти обнаружили и устранили 8 тыс. подобных свалок.

Кубань продолжит взятый курс на озеленение. В регионе повсеместно должны организовать работу по обрезке деревьев и пополнить зеленый фонд новыми саженцами.

В соответствии с распоряжением губернатора, на благоустройство у муниципалитетов есть целых 2 месяца.

В прошлом году, по данным пресс-службы краевой администрации, в подобных мероприятиях приняли участие 745 тыс. человек.

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