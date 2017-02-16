Кондратьев распорядился навести порядок и заняться благоустройством после зимы
На Кубани стартует двухмесячный субботник.
На Кубани стартует двухмесячный субботник.
Краснодар. 16 фев. — Новая Кубань. 8 апреля состоится официальный массовый субботник во всех городах и районах Краснодарского края.
Губернатор подписал распоряжение, в соответствии с которым в муниципалитетах должны произвести санитарную очистку дворовых территорий, площадей
Кубань продолжит взятый курс на озеленение. В регионе повсеместно должны организовать работу по обрезке деревьев и пополнить зеленый фонд новыми саженцами.
В соответствии с распоряжением губернатора, на благоустройство у муниципалитетов есть целых 2 месяца.
В прошлом году, по данным