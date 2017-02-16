Во львовских трамваях и троллейбусах можно купить билет с помощью смартфона

По данным пресс-службы Львовского горсовета, во всех трамваях и троллейбусах города пассажиры смогут оплатить проезд через специальный QR код — электронную программу для покупки и компостирования билета.

«Программа успешно прошла тестовый период. В течение двух недель бесконтактным способом оплаты пользовались пассажиры на маршрутах: трамваев № 8, № 3, № 5 и № 2, а также троллейбуса № 13», — рассказали в ЛКП «Львовэлектротранс».