Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Сбежавшую из России знаменитую певицу уволили из Гнесинки
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
У Андрея Аршавина родилась дочь
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
14В США прошла самая престижная выставка собак
14:37 (мск), источник: УНИАН

Во львовских трамваях и троллейбусах можно купить билет с помощью смартфона

Теперь во всех трамваях и троллейбусах Львова можно купить билет с помощью смартфона. Эта услуга стала доступной с сегодняшнего дня.

Источник: УНИАН

По данным пресс-службы Львовского горсовета, во всех трамваях и троллейбусах города пассажиры смогут оплатить проезд через специальный QR код — электронную программу для покупки и компостирования билета.

«Программа успешно прошла тестовый период. В течение двух недель бесконтактным способом оплаты пользовались пассажиры на маршрутах: трамваев № 8, № 3, № 5 и № 2, а также троллейбуса № 13», — рассказали в ЛКП «Львовэлектротранс».

Как отмечается, сначала пассажир сканирует QR-код на расстоянии 40−50 см (устройство должно быть подключено к интернету), далее выбрать — «Оплатить». После оплаты пассажир получает в «Приват24» билет, компостирует его и показывает контроллеру.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Порошенко утвердил показатели гособоронзаказа на три года
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Изучавший АЭС «Фукусима» робот провалил свою миссию
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети раскрыли цены на Hyundai Solaris II Пользователям интернет-форума удалось выяснить стоимость нового поколения «Соляриса» за несколько дней до официальной публикации прайс-листов
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Как правильно организовать зону для сна?
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Составлен рейтинг самых комфортных городов мира
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь