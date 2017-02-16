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15:08 (мск), источник: РИА Новости

Бывший заместитель главы Банка Англии возглавил Би-би-си

ЛОНДОН, 16 фев — РИА Новости, Мария Табак. Бывший заместитель главы Банка Англии и руководитель международной страховой и финансовой компании Prudential сэр Дэвид Клементи возглавил британскую телерадиокорпорацию Би-би-си.

Источник: Reuters

«После того, как его кандидатура получила одобрение Тайного совета, сэр Дэвид Клементи был назначен председателем нового совета директоров Би-би-си на четыре года с 16 февраля 2017 года по 15 февраля 2021 года», — говорится в сообщении министерства культуры, СМИ и спорта Британии.

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Как стало известно в сентябре прошлого года, глава организации BBC Trust, управляющей телерадиокорпорацией Би-би-си, Рона Фейрхед приняла решение покинуть свой пост, несмотря на предложение премьер-министра страны Терезы Мэй заново побороться за него.

Фейрхед была назначена на пост главы BBC Trust в октябре 2014 года, но эта штатная позиция должна исчезнуть в ходе реформ, проводимых в системе управления телерадиокорпорацией. Новый совет директоров Би-би-си заменит BBC Trust.

Клементи занимал пост заместителя главы Банка Англии с 1997 года по 2002-й. После этого он в течение шести лет возглавлял страховую компанию Prudential plc.

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