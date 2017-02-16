Маг Антон Симаков продал картину и даст денег Соколовскому
Покупатель произведения искусства екатеринбургского магистра вуду попросил себя не афишировать.
Покупатель произведения искусства екатеринбургского магистра вуду попросил себя не афишировать.
Екатеринбургский магистр вуду Антон Симаков продал презентованную вчера картину «Курица на велосипеде». Сегодня, 16 февраля, сумма в 2,5 миллиона рублей поступила на его счет, передает корреспондент «АиФ-Урал».
Антон Симаков сам удивлен такому стечению обстоятельств. В беседе с корреспондентом «АиФ-Урал», он заявил, что до последнего не верил в то, что картину вообще
«Вчера спустя три часа после презентации моей картины на меня вышел один человек с предложением купить картину. Мы все обговорили, но честно говоря. Я не поверил, пока сегодня в 10.30 мне не пришло СМС о поступлении на счет 2,5 миллионов рублей», — рассказал маг.
Сегодня же приехал водитель покупателя, и картина была отдана новому владельцу. Сам покупатель попросил Антона Симакова не афишировать свое имя. Единственное, что рассказал маг, что этот человек известен для узкого круга лиц.
«Он относится к одному из московских ритейлеров и увлекается произведениями искусства периода советского авангарда — Кандинский, Малевич. Я конечно, не Кандинский и не Малевич, но жанр можно назвать провокационным», — поделился Антон Симаков.
Картина «Курица на велосипеде»
Что касается обещания передать часть суммы от продажи картины блогеру Руслану Соколовскому, маг подтвердил, что сегодня свяжется с адвокатом ловца покемонов Станиславом Ильченко.
Через издание «АиФ-Урал» Антон Симаков попросил всех поблагодарить, кто участвовал в освещении продажи картины.