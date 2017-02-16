Маг Антон Симаков продал картину и даст денег Соколовскому

Екатеринбургский магистр вуду Антон Симаков продал презентованную вчера картину «Курица на велосипеде». Сегодня, 16 февраля, сумма в 2,5 миллиона рублей поступила на его счет, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Антон Симаков сам удивлен такому стечению обстоятельств. В беседе с корреспондентом «АиФ-Урал», он заявил, что до последнего не верил в то, что картину вообще кто-нибудь купит.

«Вчера спустя три часа после презентации моей картины на меня вышел один человек с предложением купить картину. Мы все обговорили, но честно говоря. Я не поверил, пока сегодня в 10.30 мне не пришло СМС о поступлении на счет 2,5 миллионов рублей», — рассказал маг.

Сегодня же приехал водитель покупателя, и картина была отдана новому владельцу. Сам покупатель попросил Антона Симакова не афишировать свое имя. Единственное, что рассказал маг, что этот человек известен для узкого круга лиц.

«Он относится к одному из московских ритейлеров и увлекается произведениями искусства периода советского авангарда — Кандинский, Малевич. Я конечно, не Кандинский и не Малевич, но жанр можно назвать провокационным», — поделился Антон Симаков.

Картина «Курица на велосипеде» все-таки будет выставлена в одной из галерей Екатеринбурга. Об этом у Симакова была изначальная договоренность с покупателем.

Что касается обещания передать часть суммы от продажи картины блогеру Руслану Соколовскому, маг подтвердил, что сегодня свяжется с адвокатом ловца покемонов Станиславом Ильченко.

Через издание «АиФ-Урал» Антон Симаков попросил всех поблагодарить, кто участвовал в освещении продажи картины.