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14:27 (мск), источник: Uralpress.ru

«Семья года» живет в Верхнем Уфалее

Семья Песковых из Верхнего Уфалея победила во всероссийском конкурсе «Семья года». История супругов, живущих вместе уже более полувека, вошла в Почетную книгу «Семья года-2016».

Как сообщает региональное министерство социальных отношений, победители конкурса получили специальный диплом и памятную медаль. Всероссийский конкурс «Семья года» проводился в прошлом году впервые.

Маргарита и Вениамин Песковы вместе уже 55 лет. Вырастили двух детей, у них четверо внуков. Сегодня Песковы на заслуженном отдыхе, а еще недавно Вениамин Песков был директором завода «Уралэлемент», а Маргарита — директором школы. Глава семьи является почетным гражданином Верхнего Уфалея и его вклад в развитие округа был отмечен в 2016 году на почетном приеме главы округа «Вами славен Уфалей».

Супруги уверены, что молодым семьям надо сразу понять и принять как истину, что семья важнее карьеры. Их жизненное кредо — карьера без семьи не приносит счастья.

История семьи Песковых, наряду с историями победителей в других регионах, вошла в Почетную книгу, которая издана в Москве и подарена номинантам.

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