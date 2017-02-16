«Семья года» живет в Верхнем Уфалее

Как сообщает региональное министерство социальных отношений, победители конкурса получили специальный диплом и памятную медаль. Всероссийский конкурс «Семья года» проводился в прошлом году впервые.

Маргарита и Вениамин Песковы вместе уже 55 лет. Вырастили двух детей, у них четверо внуков. Сегодня Песковы на заслуженном отдыхе, а еще недавно Вениамин Песков был директором завода «Уралэлемент», а Маргарита — директором школы. Глава семьи является почетным гражданином Верхнего Уфалея и его вклад в развитие округа был отмечен в 2016 году на почетном приеме главы округа «Вами славен Уфалей».

Супруги уверены, что молодым семьям надо сразу понять и принять как истину, что семья важнее карьеры. Их жизненное кредо — карьера без семьи не приносит счастья.

История семьи Песковых, наряду с историями победителей в других регионах, вошла в Почетную книгу, которая издана в Москве и подарена номинантам.