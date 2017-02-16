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16:51 (мск), источник: АиФ Калининград

Корабли Балтфлота обстреляли воздушные цели в Балтийском море

В Балтийском море прошел очередной этап морских учений. На этот раз корабли и морская авиация Балтфлота отработали артиллерийские стрельбы, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

Моряки отработали элементы борьбы за живучесть корвета «Бойкий» на ходу и его маневренность, провели учение по постановке радиоэлектронных помех.

Экипаж противолодочной авиации потренировался выполнять взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу корвет.

«Для летчиков смешанной вертолетной эскадрильи — это первые в этом году масштабные полеты с посадкой на палубу корабля. В рамках учения экипажами вертолетов совершено более 50 посадок на корвет в дрейфе и на ходу», — сообщил Роман Мартов.

Летчикам также удалось отработать тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.

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