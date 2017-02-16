Корабли Балтфлота обстреляли воздушные цели в Балтийском море

Моряки отработали элементы борьбы за живучесть корвета «Бойкий» на ходу и его маневренность, провели учение по постановке радиоэлектронных помех.

Экипаж противолодочной авиации потренировался выполнять взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу корвет.

«Для летчиков смешанной вертолетной эскадрильи — это первые в этом году масштабные полеты с посадкой на палубу корабля. В рамках учения экипажами вертолетов совершено более 50 посадок на корвет в дрейфе и на ходу», — сообщил Роман Мартов.

Летчикам также удалось отработать тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.