В Беларуси внесены изменения в порядок организации оздоровления детей в лагерях
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в порядок организации оздоровления детей в оздоровительных,
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в порядок организации оздоровления детей в оздоровительных,
Постановлением устанавливается порядок перечисления государственных средств на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных,
Как и прежде, родительская плата за путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием сроком на 18 и более дней составит не менее 10% от ее полной стоимости. Определена возможность внесения родительской платы в форме не только наличного, но и безналичного расчета.
Документом уточняются категории детей, имеющих право на получение путевки в лагерь, приобретенной с использованием государственных средств. Данное право сохраняется за всеми имевшими его льготными категориями детей. Внесены также соответствующие изменения в перечень документов, подтверждающих наличие этого права.
В целях максимального использования базы стационарных оздоровительных лагерей и предоставления льготным категориям детей права на оздоровление в лагерях по профилям, направлениям деятельности (сроком не более 9 дней), а также в лагерях с дневным пребыванием на общих основаниях предусмотрена возможность направления в эти лагеря один раз в течение каждого каникулярного периода.
Право на направление не более двух раз в календарном году в лагерь с круглосуточным пребыванием сохраняется за всеми имевшими его ранее категориями детей, в том числе за
Вопросы организации оздоровления детей в
Местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано ежегодно предусматривать в местном бюджете средства на оказание помощи в подготовке лагерей к летнему оздоровительному периоду, удешевление стоимости путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием детям работников бюджетных организаций и на доплату до полной стоимости путевок для льготных категорий детей.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.