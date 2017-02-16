В Беларуси внесены изменения в порядок организации оздоровления детей в лагерях

Постановлением устанавливается порядок перечисления государственных средств на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей к работе в летний период, на удешевление стоимости путевок в лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием детей в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, корректируется порядок возврата денежных средств за неиспользованные или необоснованно выданные путевки, а также уточняется и приводится в соответствие с законодательством о труде порядок внесения родительской платы.

Как и прежде, родительская плата за путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием сроком на 18 и более дней составит не менее 10% от ее полной стоимости. Определена возможность внесения родительской платы в форме не только наличного, но и безналичного расчета.

Документом уточняются категории детей, имеющих право на получение путевки в лагерь, приобретенной с использованием государственных средств. Данное право сохраняется за всеми имевшими его льготными категориями детей. Внесены также соответствующие изменения в перечень документов, подтверждающих наличие этого права.

В целях максимального использования базы стационарных оздоровительных лагерей и предоставления льготным категориям детей права на оздоровление в лагерях по профилям, направлениям деятельности (сроком не более 9 дней), а также в лагерях с дневным пребыванием на общих основаниях предусмотрена возможность направления в эти лагеря один раз в течение каждого каникулярного периода.

Право на направление не более двух раз в календарном году в лагерь с круглосуточным пребыванием сохраняется за всеми имевшими его ранее категориями детей, в том числе за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, воспитывающимися в интернатных учреждениях (включая детские деревни и социальные приюты).

Вопросы организации оздоровления детей в спортивно-оздоровительных лагерях приведены в соответствие с законодательством об образовании, о физической культуре и спорте. Из профильных лагерей выделяются спортивно-оздоровительные, уточняется перечень учреждений, имеющих право организовывать лагеря этого типа, и порядок выделения путевок.

Местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано ежегодно предусматривать в местном бюджете средства на оказание помощи в подготовке лагерей к летнему оздоровительному периоду, удешевление стоимости путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием детям работников бюджетных организаций и на доплату до полной стоимости путевок для льготных категорий детей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.