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16:22 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор закрыл в Москве еще один контактный зоопарк

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Специалисты столичного управления Роспотребнадзора опечатали вход в контактный зоопарк «Чудесный рай» в торговом центре «Триумфальный» на улице Вавилова за нарушения санитарного законодательства.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Интерфаксу» в управлении в четверг, проверка этого контактного зоопарка проводилась на основании публикации в СМИ о случае укуса ребенка кроликом.

«В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, связанные с размещением объекта в непосредственной близости с магазинами для детей, детскими игровыми автоматами и предприятиями общественного питания торгового комплекса», — сказал собеседник агентства.

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Отмечается, что руководством зоопарка не обеспечивался производственный контроль при осуществлении деятельности по содержанию и экспонированию животных, не было данных о прохождении сотрудниками медицинских осмотров и вакцинации. Кроме того, в зоопарке корма и биологические отходы из вольеров хранились в одном помещении.

«Эти нарушения могут привести к распространению заразных болезней, общих для человека и животных, и создают угрозу здоровью и жизни людей», — отметили в управлении.

В связи с этим в отношении ООО «Чудесный рай» составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности зоопарка. Материалы административного дела направлены для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы.

Несколько дней назад сообщалось, что за нарушения аналогичные меры были приняты в отношении контактного зоопарка «Погладь енота», расположенного в торгово-развлекательном центре «Капитолий» на Севастопольском проспекте.

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