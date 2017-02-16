Роспотребнадзор закрыл в Москве еще один контактный зоопарк

«В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, связанные с размещением объекта в непосредственной близости с магазинами для детей, детскими игровыми автоматами и предприятиями общественного питания торгового комплекса», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили «Интерфаксу» в управлении в четверг, проверка этого контактного зоопарка проводилась на основании публикации в СМИ о случае укуса ребенка кроликом.

Отмечается, что руководством зоопарка не обеспечивался производственный контроль при осуществлении деятельности по содержанию и экспонированию животных, не было данных о прохождении сотрудниками медицинских осмотров и вакцинации. Кроме того, в зоопарке корма и биологические отходы из вольеров хранились в одном помещении.

«Эти нарушения могут привести к распространению заразных болезней, общих для человека и животных, и создают угрозу здоровью и жизни людей», — отметили в управлении.

В связи с этим в отношении ООО «Чудесный рай» составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности зоопарка. Материалы административного дела направлены для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы.