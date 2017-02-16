В Карабаше, Сатке, Коркино и Челябинске 16—17 февраля возможен смог

В четырех городах Челябинской области 16—17 февраля возможны метеоусловия (НМУ), способствующие накоплению в воздухе промышленных выбросов и автомобильных выхлопов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологии.

«По данным местного ЦГМС, в Карабаше, Коркино, Сатке и Челябинске до семи часов вечера 17 февраля будут наблюдаться НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе: слабый ветер, ночью — инверсия», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Карабаше и Коркино особый экорежим был введен с шести утра 16 февраля.

Промышленным предприятиям этих городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы. Южноуральцам врачи советуют дополнительно позаботиться о своем здоровье: больше пить воды, исключить алкоголь, носить специальные маски в случае сильной задымленности.