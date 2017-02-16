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14:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия вошла в десятку самых читающих регионов страны

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башкортостан вошел в десятку самых читающих регионов страны. Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП) наградила издания и региональные филиалы Почты России, которые показали лучшие результаты по итогам последней подписной кампании.

В этом году при оценке результатов подписной кампании лидеры определялись не по формальным количественным показателям, а по плотности подписных тиражей на каждую тысячу жителей региона. Такой подход учитывает глубину охвата населения, пояснили в башкирском филиале Почты России.

Лидерами подписной кампании на первое полугодие 2017 года стали Курская область (с показателем 340 подписок на тысячу жителей), Северная Осетия (Алания) (320), Чечня (288), Татарстан (265), Башкортостан (256), Алтай (242), Чувашия (236), Брянская область (234), Тыва (227), Костромская область (216).

Несмотря на некоторое снижение тиражей по сравнению с предыдущей кампанией (в Башкирии — около пяти процентов), качество подписки выросло, указали в УФПС РБ. Это произошло благодаря сокращению тиражей изданий c каталожной стоимостью менее двух рублей, а также более широкой программой по социальной поддержке издателей и подписчиков.

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