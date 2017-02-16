«Лыжня России» в Казани пройдет на трех площадках
(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Самая массовая лыжная гонка страны «Лыжня России» пройдет в Казани 18 февраля на трех площадках: на юдинском стадионе «Локомотив», в
(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Самая массовая лыжная гонка страны «Лыжня России» пройдет в Казани 18 февраля на трех площадках: на юдинском стадионе «Локомотив», в
На стадионе «Локомотив» в поселке Юдино в 10.00 начнутся заезды на 3, 5 и 10 км. В 11.15 наградят победителей, а спустя полчаса состоится церемония открытия соревнований. В 12.00 участники массового спортивного праздника стартуют на дистанцию 2017 м, а в 12.35 будут подведены итоги.
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В пойме Казанки по улице Гаврилова церемония открытия начнется в 11.50. В 12.00 будет дан старт на дистанцию 2018 м, а спустя час подведут итоги гонки.
Напомним, «Лыжня России» в Казани должна была пройти 11 февраля, однако