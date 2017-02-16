«Лыжня России» в Казани пройдет на трех площадках

На стадионе «Локомотив» в поселке Юдино в 10.00 начнутся заезды на 3, 5 и 10 км. В 11.15 наградят победителей, а спустя полчаса состоится церемония открытия соревнований. В 12.00 участники массового спортивного праздника стартуют на дистанцию 2017 м, а в 12.35 будут подведены итоги.

В Горкинско-Ометьевском лесопарке в 10.00 состоится торжественное открытие праздника, после чего все желающие пробегут 2017 м. В полдень состоится подведение итогов.

В пойме Казанки по улице Гаврилова церемония открытия начнется в 11.50. В 12.00 будет дан старт на дистанцию 2018 м, а спустя час подведут итоги гонки.