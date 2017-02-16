В Сочи прогнозируют усиление ветра
По данным Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, вечером, ночью и в течение дня 17 февраля на территории Сочи ожидается усиление ветра.
По данным Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, вечером, ночью и в течение дня 17 февраля на территории Сочи ожидается усиление ветра.
В прибрежном кластере его порывы местами могут достигать 15 м/с, в горном — 18 м/с.
Осадков в Сочи не предвидится. При этом будет прохладно — ночью, а также в утренние и вечерние часы прогнозируют минусовую температуру воздуха. Небольшое потепление ожидается лишь к выходным.
В горных районах Сочи выше 500 метров над уровнем моря прогнозируют слабую лавинную опасность.