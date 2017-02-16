В Сочи прогнозируют усиление ветра

В прибрежном кластере его порывы местами могут достигать 15 м/с, в горном — 18 м/с.

Осадков в Сочи не предвидится. При этом будет прохладно — ночью, а также в утренние и вечерние часы прогнозируют минусовую температуру воздуха. Небольшое потепление ожидается лишь к выходным.

В горных районах Сочи выше 500 метров над уровнем моря прогнозируют слабую лавинную опасность.