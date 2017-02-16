Из воронежских троллейбусов убрали терминалы для оплаты проезда картой
Специалисты проанализируют эффективность новой системы.
Специалисты проанализируют эффективность новой системы.
Терминалы для оплаты проезда картой убрали из воронежских троллейбусов. Система безналичного расчета проработала в тестовом режиме два дня, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Специалисты банка и транспортной компании проанализируют эффективность системы и скорректируют проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. В
Терминалы для оплаты проезда банковской картой установили в двух воронежских троллейбусах (№ 7 и № 8) в понедельник, 13 февраля. За день терминалом воспользовались около 20 человек. Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить к терминалу или вставить в слот банковскую карту,
Контекст
Запуск проекта безналичной оплаты запланировали на лето 2016 года в муниципальном общественном транспорте, который обслуживает МКП «Воронежпассажиртранс». В августе запуск проекта перенесли на конец 2016 года. Оплату картами собирались запустить в декабре, затем старт вновь отложили — до января 2017-го.
Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» и ПАО «Сбербанк России» заключили договор в конце 2016 года. Сбербанк стал единственным участником торгов. Организация предоставила услуги за 94,4 тыс. рублей, следует из документов госзакупок. Банк получит по 2,5% от суммы каждой транзакции.