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14:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Из воронежских троллейбусов убрали терминалы для оплаты проезда картой

Специалисты проанализируют эффективность новой системы.

Источник: РИА "Воронеж"

Терминалы для оплаты проезда картой убрали из воронежских троллейбусов. Система безналичного расчета проработала в тестовом режиме два дня, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии. Проверка новой системы завершилась в среду, 15 февраля.

Специалисты банка и транспортной компании проанализируют эффективность системы и скорректируют проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. В пресс-службе Сбербанка воздержались от комментариев и пообещали озвучить подробности при запуске системы в штатном режиме.

Терминалы для оплаты проезда банковской картой установили в двух воронежских троллейбусах (№ 7 и № 8) в понедельник, 13 февраля. За день терминалом воспользовались около 20 человек. Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить к терминалу или вставить в слот банковскую карту, пин-код вводить не нужно. Билет по карте будет на два рубля дешевле, чем при оплате наличными. До этого терминалы временно устанавливали в декабре 2016 года. Во время той проверки пассажирам приходилось вводить пин-код.

Контекст

Запуск проекта безналичной оплаты запланировали на лето 2016 года в муниципальном общественном транспорте, который обслуживает МКП «Воронежпассажиртранс». В августе запуск проекта перенесли на конец 2016 года. Оплату картами собирались запустить в декабре, затем старт вновь отложили — до января 2017-го.

Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» и ПАО «Сбербанк России» заключили договор в конце 2016 года. Сбербанк стал единственным участником торгов. Организация предоставила услуги за 94,4 тыс. рублей, следует из документов госзакупок. Банк получит по 2,5% от суммы каждой транзакции.

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