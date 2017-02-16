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14:42 (мск), источник: Volga News

Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой Мехзавод и Крутые ключи

Днем 16 февраля произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой пос. Мехзавод и микрорайон Крутые ключи, сообщила пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

В настоящее время вода в эти районы подается на пониженном давлении.

Специалистами СКС предпринимаются все возможные меры для скорейшего определения и устранения повреждения. К сожалению, резервные схемы в этом районе отсутствуют.

Вода будет поставляться бойлерами.

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