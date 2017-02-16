Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой Мехзавод и Крутые ключи
Днем 16 февраля произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой пос. Мехзавод и микрорайон Крутые ключи, сообщила
Днем 16 февраля произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой пос. Мехзавод и микрорайон Крутые ключи, сообщила
В настоящее время вода в эти районы подается на пониженном давлении.
Специалистами СКС предпринимаются все возможные меры для скорейшего определения и устранения повреждения. К сожалению, резервные схемы в этом районе отсутствуют.
Вода будет поставляться бойлерами.