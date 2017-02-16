Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой Мехзавод и Крутые ключи

В настоящее время вода в эти районы подается на пониженном давлении.

Специалистами СКС предпринимаются все возможные меры для скорейшего определения и устранения повреждения. К сожалению, резервные схемы в этом районе отсутствуют.

Вода будет поставляться бойлерами.