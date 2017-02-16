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15:59 (мск), источник: Zakon.kz

В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение

ДЧС Карагандинской области предупреждает население об опасных и стихийных явлениях погоды, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным РГП «Казгидромет» 17 февраля на территории области ожидаются местами метель, туман, гололед, усиление юго-западного ветра 15−20, порывы 25 м/с.

Населению рекомендуется: — быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей; — одеваться соответственно изменениям погоды; — по возможности воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.

Также напомним о штормовом предупреждении в ЮКО, которое было распространено КЧС МВД РК накануне. По данным синоптиков, в связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова, в горных районах Южно-Казахстанской области в период 17—18 февраля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Также в ближайшие сутки 17 февраля в связи с прогнозом сильных осадков, на низкогорных реках Южно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование тало-дождевых паводков и склонового стока.

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