В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение
ДЧС Карагандинской области предупреждает население об опасных и стихийных явлениях погоды, передает Zakon.kz.
ДЧС Карагандинской области предупреждает население об опасных и стихийных явлениях погоды, передает Zakon.kz.
По данным РГП «Казгидромет» 17 февраля на территории области ожидаются местами метель, туман, гололед, усиление
Населению рекомендуется: — быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей; — одеваться соответственно изменениям погоды; — по возможности воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.
Также напомним о штормовом предупреждении в ЮКО, которое было распространено КЧС МВД РК накануне. По данным синоптиков, в связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова, в горных районах
Также в ближайшие сутки 17 февраля в связи с прогнозом сильных осадков, на низкогорных реках