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15:35 (мск), источник: РИА Новости

Шотландские каякеры сняли на видео очень дружелюбного тюленя

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Шотландии тюлень решил прокатиться вместе с людьми на двух каяках. Видеоролик с дружелюбным животным опубликовал на YouTube пользователь TheKayakingkid.

Сам автор написал, что тюлень какое-то время следовал за ними. «Во время заплывов на каяках это нормально, но этот тюлень подобрался ближе, чем обычно», — говорится в записи к видео.

«Он почти не показал страха и был совсем не агрессивный», — добавляет автор.

На ролике видно, что тюлень совершенно спокойно забирается на каяк и даже лижет руку автору видео. Потом животное спрыгивает обратно в воду, но даже не думает отплывать. Вместо этого оно пытается еще несколько раз залезть на лодку.

Тюлени достаточно часто демонстрируют готовность «подружиться» с людьми и передохнуть на их лодках.

Комментарии
2
Метатрон
Тюлень - это толстая морская собака ;-)
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Иван Петров
Наверное, выпить хотел.
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