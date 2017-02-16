Шотландские каякеры сняли на видео очень дружелюбного тюленя

Сам автор написал, что тюлень какое-то время следовал за ними. «Во время заплывов на каяках это нормально, но этот тюлень подобрался ближе, чем обычно», — говорится в записи к видео.

«Он почти не показал страха и был совсем не агрессивный», — добавляет автор.

На ролике видно, что тюлень совершенно спокойно забирается на каяк и даже лижет руку автору видео. Потом животное спрыгивает обратно в воду, но даже не думает отплывать. Вместо этого оно пытается еще несколько раз залезть на лодку.

Тюлени достаточно часто демонстрируют готовность «подружиться» с людьми и передохнуть на их лодках.