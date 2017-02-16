Шотландские каякеры сняли на видео очень дружелюбного тюленя
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Шотландии тюлень решил прокатиться вместе с людьми на двух каяках. Видеоролик с дружелюбным животным опубликовал на YouTube пользователь TheKayakingkid.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Шотландии тюлень решил прокатиться вместе с людьми на двух каяках. Видеоролик с дружелюбным животным опубликовал на YouTube пользователь TheKayakingkid.
Сам автор написал, что тюлень
«Он почти не показал страха и был совсем не агрессивный», — добавляет автор.
На ролике видно, что тюлень совершенно спокойно забирается на каяк и даже лижет руку автору видео. Потом животное спрыгивает обратно в воду, но даже не думает отплывать. Вместо этого оно пытается еще несколько раз залезть на лодку.
Тюлени достаточно часто демонстрируют готовность «подружиться» с людьми и передохнуть на их лодках.