Челябинцы смогут не платить за пересадки

Челябинские транспортники разработали единый проездной билет для пассажиров, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу управления транспорта.

По единому проездному пассажир, заплатив один раз, сможет в течение часа делать бесплатные пересадки с одного транспорта на другой. За основу для Единого проездного билета решено взять уже существующие транспортные карты. Планируется, что продукт появится в тестовом режиме до конца 1 квартала 2017 года.

«Думаю, что пассажиры оценят удобство данного продукта. Челябинск — это достаточно протяженный город, и, зачастую, приходится делать пересадки, чтобы добраться до нужного места. Единый проездной позволит пассажирам, заплатив один раз, в течение часа менять транспорт на пути следования», — отмечает директор МУП «Служба организации движения» Василий Муленков.

В первую очередь единый проездной начнет действовать в трамваях, троллейбусах и автобусах. Однако уже ведется работа по внедрению такого проездного и в маршрутках.