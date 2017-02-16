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14:51 (мск), источник: Новости Перми

Глава Прикамья Максим Решетников поздравил Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия с днем рождения

Глава Прикамья Максим Решетников поздравил Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия с днем рождения.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

«Знаю, какую большую организаторскую работу Вы проводите по восстановлению и строительству православных храмов и монастырей, по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию наших жителей. Очень значима Ваша заслуга в становлении в нашем крае конфессионального мира и согласия», — обратился Максим Решетников к Владыке.

В честь дня рождения глава региона вручил Митрополиту символичный подарок — картину известного пермского художника Владислава Дегтева «Улица Монастырская». Пермское епархиальное управление расположено на одноименной улице.

Отметим, поддержка деятельности основных религиозных организаций на территории края, а также сохранение межконфессионального согласия — важный аспект работы руководства региона.

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