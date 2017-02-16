Глава Прикамья Максим Решетников поздравил Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия с днем рождения.

«Знаю, какую большую организаторскую работу Вы проводите по восстановлению и строительству православных храмов и монастырей, по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию наших жителей. Очень значима Ваша заслуга в становлении в нашем крае конфессионального мира и согласия», — обратился Максим Решетников к Владыке.

В честь дня рождения глава региона вручил Митрополиту символичный подарок — картину известного пермского художника Владислава Дегтева «Улица Монастырская». Пермское епархиальное управление расположено на одноименной улице.

Отметим, поддержка деятельности основных религиозных организаций на территории края, а также сохранение межконфессионального согласия — важный аспект работы руководства региона.