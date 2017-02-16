Депутаты Краснодара окажут материальную помощь жильцам сгоревшего дома

Также глава города рассказал о действиях, которые предпринимают следственные органы по выяснению причин пожара.

Как отметил Евгений Первышов, все экстренные службы сработали минувшим вечером и ночью оперативно. Сейчас собираются сведения о пострадавших, чтобы четко понимать, кому какая помощь требуется и целенаправленно оказать ее семьям, прежде всего, с детьми.

Глава города поблагодарил краснодарцев, которые выражают готовность оказать помощь пострадавшим и отметил, что уже работает пункт приема гуманитарной помощи в администрации Прикубанского округа. Решается вопрос об открытии специального счета для сбора помощи пострадавшим.

Председатель городской Думы Вера Галушко сообщила, что депутаты приняли решение собрать по 5 тысяч рублей с каждого парламентария для оказания помощи пострадавшим и приобрести необходимые вещи.

Присутствовавший на заседании городской Думы начальник Управления МВД России по городу Краснодару Дмитрий Остапенко рассказал, что на месте пожара продолжает работу следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники полиции и Следственного комитета.

Начальник городской полиции также сообщил, что около сгоревшего дома организован временный пункт полиции, а также контрольно-пропускной пункт, чтобы ограничить доступ людей на место происшествия. Также сейчас решается вопрос с бесплатным восстановлением документов пострадавшим при пожаре.

На территории Прикубанского округа введен режим локальной чрезвычайной ситуации в границах многоквартирного жилого дома по улице Прокофьева, 3. Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы Краснодара по вопросам ЖКХ и ТЭК Евгений Зименко, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.