Депутаты Краснодара окажут материальную помощь жильцам сгоревшего дома

Также глава города рассказал о действиях, которые предпринимают следственные органы по выяснению причин пожара.
Как отметил Евгений Первышов, все экстренные службы сработали минувшим вечером и ночью оперативно. Сейчас собираются сведения о пострадавших, чтобы четко понимать, кому какая помощь требуется и целенаправленно оказать ее семьям, прежде всего, с детьми.
Глава города поблагодарил краснодарцев, которые выражают готовность оказать помощь пострадавшим и отметил, что уже работает пункт приема гуманитарной помощи в администрации Прикубанского округа. Решается вопрос об открытии специального счета для сбора помощи пострадавшим.
Председатель городской Думы Вера Галушко сообщила, что депутаты приняли решение собрать по 5 тысяч рублей с каждого парламентария для оказания помощи пострадавшим и приобрести необходимые вещи.
Присутствовавший на заседании городской Думы начальник Управления МВД России по городу Краснодару Дмитрий Остапенко рассказал, что на месте пожара продолжает работу следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники полиции и Следственного комитета.
Начальник городской полиции также сообщил, что около сгоревшего дома организован временный пункт полиции, а также контрольно-пропускной пункт, чтобы ограничить доступ людей на место происшествия. Также сейчас решается вопрос с бесплатным восстановлением документов пострадавшим при пожаре.
На территории Прикубанского округа введен режим локальной чрезвычайной ситуации в границах многоквартирного жилого дома по улице Прокофьева, 3. Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы Краснодара по вопросам ЖКХ и ТЭК Евгений Зименко, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, 15 февраля в жилом многоквартирном доме на Прокофьева, 3 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 17:55. В 00.33 пожар ликвидировали. Площадь пожара составила порядка 1500 квадратных метров. Всего на тушении пожара принимали участие 123 человека, 44 единиц техники, из них от МЧС 73 человека, 28 единиц техники, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В пожаре погиб один человек.