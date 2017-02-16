На премию «Лучшая арена мира-2016» номинирован стадион ФК «Краснодар»

В конкурсе участвуют 29 стадионов — построены они в 21 стране мира. Голосование зрителей и жюри будет идти до 4 марта, а победителей назовут 6 марта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на организатора конкурса Майкла Караса.

В сообщении организаторов особо отмечено, что стадион ФК «Краснодара» выделяется в списке номинантов очень высоким уровнем отделки и технологического оснащения. Здесь имеется в виду необычная крыша-мембрана спортивного сооружения и уникальный панорамный экран.

«Это действительно один из самых впечатляющих стадионов, открытых в 2016 году, возможно, даже всех современных стадионов во всем мире», — говорится в сообщении организаторов конкурса.

Голосование будет проходить в два этапа. При подведении результатов учтут зрительские симпатии и мнение жюри.

Уже в первые две недели за номинантов проголосовали 24 тысячи человек из более чем 50 стран. Членами жюри стали опытные специалисты и архитекторы с мировыми именами: Петерс Бордас (BORD, Венгрия), Пржемек Качковски (STOPROCENT Architekci, Польша), Мартен Лериндж (CF Møller, Швеция), Роберт Мэнкин (NBBJ, США) и Энди Симонс (KSS, Англия). Им и прежстоит выбрать лучшее в мире спортивное сооружение.

Россию кроме краснодарского стадиона представит московская «Арена ЦСКА».

Больше всего на конкурсе представлено спортивных строений из Турции и Германии — по 4 стадиона.