В Волгограде сохранят маршрутку № 64а

Жители жилого комплекса «Родниковая долина» обратились в администрацию Волгограда с просьбой сохранить в комплексной транспортной схеме города маршрут № 64а, который обслуживают автобусы малой вместительности. По имеющейся у РИАЦ информации, это обращение получило положительное решение, поскольку маршрут обеспечивает транспортное сообщение микрорайона со Второй продольной магистралью. Его сохранят, но возможно сократят протяженность — это вопрос еще прорабатывается.

В настоящее время маршрутки № 64а с интервалом от 5 до 15 минут работают с 6 утра до 23:30 по следующей схеме движения: Родниковая долина — Советский р-н — ул. Полухина — просп. Университетский — Е40 — просп. Университетский — Памятник Победы — P22 — Череповецкая ул. — Кузнецкая ул. — Баррикадная ул. — Рабоче-Крестьянская ул. — пр. имени В. И. Ленина — ул. Комсомольская — ул. Невская — Е119 — просп. Маршала Жукова — ул. Качинцев — Памятник Самолет — бул. 30-летия Победы — ул. им. Константина Симонова — ул. Космонавтов.

Напомним, что комплексная транспортная схема Волгограда в настоящее время корректируется, как ранее заявлял председатель комитета транспорта, промышленности и связи администрации города Дмитрий Веркин.

При этом в мэрии подчеркивают, что будет обеспечена транспортная доступность всех, даже самых удаленных точек города.

— Мы готовы обсуждать вопросы о сохранении старых или создании новых маршрутов. Некоторые маршруты будут актуализированы, — пояснил Дмитрий Веркин. — С апреля начнется следующий этап внедрения транспортной схемы: мы будем пересматривать всю коммерческую маршрутную сеть и определять, кто нам необходим, чтобы охватить все уголки Волгограда. Будем давать возможность нашим коммерческим перевозчикам развиваться и помогать городу в перевозке населения.

Свои пожелания волгоградцы могут сообщить по телефону «горячей линии»: 23−31−60 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.