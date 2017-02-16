В Волгограде сохранят маршрутку № 64а
Городские власти учитывают общественное мнение при разработке комплексной транспортной схемы.
Городские власти учитывают общественное мнение при разработке комплексной транспортной схемы.
Жители жилого комплекса «Родниковая долина» обратились в администрацию Волгограда с просьбой сохранить в комплексной транспортной схеме города маршрут № 64а, который обслуживают автобусы малой вместительности. По имеющейся у РИАЦ информации, это обращение получило положительное решение, поскольку маршрут обеспечивает транспортное сообщение микрорайона со Второй продольной магистралью. Его сохранят, но возможно сократят протяженность — это вопрос еще прорабатывается.
В настоящее время маршрутки № 64а с интервалом от 5 до 15 минут работают с 6 утра до 23:30 по следующей схеме движения: Родниковая долина — Советский
Напомним, что комплексная транспортная схема Волгограда в настоящее время корректируется, как ранее заявлял председатель комитета транспорта, промышленности и связи администрации города Дмитрий Веркин.
При этом в мэрии подчеркивают, что будет обеспечена транспортная доступность всех, даже самых удаленных точек города.
— Мы готовы обсуждать вопросы о сохранении старых или создании новых маршрутов. Некоторые маршруты будут актуализированы, — пояснил Дмитрий Веркин. — С апреля начнется следующий этап внедрения транспортной схемы: мы будем пересматривать всю коммерческую маршрутную сеть и определять, кто нам необходим, чтобы охватить все уголки Волгограда. Будем давать возможность нашим коммерческим перевозчикам развиваться и помогать городу в перевозке населения.
Свои пожелания волгоградцы могут сообщить по телефону «горячей линии»: 23−31−60 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.