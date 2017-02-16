Количество получающих бесплатное питание в школах Нижнего Новгорода льготников сократилось на 7,5%. Как сообщила в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике замглавы администрации Ирина Кудрявцева, это вызвано сокращением льготных категорий учащихся.

По ее словам, так как решением Гордумы льготного питания были лишены дети из многодетных семей и семей находящихся в сложной жизненной ситуации с доходом выше 9,2 тыс рублей в месяц, количество льготников в городе снизилось.

Уже за 2 месяца текущего года число детей, получающих питание в школах за счет горбюджета снизилось на 7,5%, а льготников, получающих бесплатную еду в детсадах на 5%.

При этом, как отметила Ирина Кудрявцева, горбюджет платит за каждого льготника всего по 693 рубля в месяц.

Напомним, новая льготная категория учеников школ — «дети из семей, находящихся в социально опасном положении» введена в Нижнем Новгороде.

Прежде сообщалось, что депутаты Думы Нижнего Новгорода сократили несколько категорий детей, получающих льготное питание.

Напомним, в октябре 2016 года депутаты городской Думы Нижнего Новгорода отправили на доработку вопрос о сокращении льготных категорий учеников школ и воспитанников детсадов.