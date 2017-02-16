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14:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

800 шаров выпустят в небо в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Торжественный митинг состоится 17 февраля.

Нижний Новгород, 16 февраля — АиФ-НН. 800 воздушных шаров выпустят в небо в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

17 февраля состоится торжественный митинг, посвященный Дню памяти святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича, основателя нашего города. Губернатор региона Валерий Шанцев, председатель ЗСНО Евгений Лебедев, а также глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин и глава городской администрации Сергей Белов вместе с почетными нижегородцами соберутся у памятника князю Георгию Всеволодовичу для возложения цветов.

Состоится божественная литургия, после которой в небо запустят 800 шаров, символизирующих возраст Нижнего Новгорода. Кроме того, в этот день пройдет выставка иконы Георгия Всеволодовича и концерт Русского народного оркестра в Нижегородском государственном художественном музее.

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