800 шаров выпустят в небо в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 16 февраля — АиФ-НН. 800 воздушных шаров выпустят в небо в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

17 февраля состоится торжественный митинг, посвященный Дню памяти святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича, основателя нашего города. Губернатор региона Валерий Шанцев, председатель ЗСНО Евгений Лебедев, а также глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин и глава городской администрации Сергей Белов вместе с почетными нижегородцами соберутся у памятника князю Георгию Всеволодовичу для возложения цветов.

Состоится божественная литургия, после которой в небо запустят 800 шаров, символизирующих возраст Нижнего Новгорода. Кроме того, в этот день пройдет выставка иконы Георгия Всеволодовича и концерт Русского народного оркестра в Нижегородском государственном художественном музее.