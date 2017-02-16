Неубиваемая Nokia и первый Bluetooth: телефоны 2000-х

Nokia представит на MWC 2017 смартфоны Nokia 3, 5 и преемника Nokia 3310

Классический телефон Nokia 3310, положивший начало эре современных мобильных аппаратов, получит новую жизнь. Финская компания HMD Global Oy, владеющая правами на бренд Nokia, представит новинку в конце февраля на выставке в Барселоне.

Новую версию снабдят мощным аккумулятором, способным подолгу работать без подзарядки. О прочности оригинального телефона, появившегося на прилавках в начале 2000-х, слагали легенды, и создатели современной версии аппарата это учли. Если верить обещаниям разработчиков модернизированной Nokia 3310, корпус устройства будет «практически неуязвимым». Стоимость модели составит €59.

За неделю до официальной демонстрации аппарата мы предлагаем читателям пройти тест, который напомнит о телефонных новинках начала 2000-х.