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16:58 (мск), источник: Известия.Ру

Неубиваемая Nokia и первый Bluetooth: телефоны 2000-х

Вернитесь на десятилетие назад и вспомните технологические новинки прошлого.

Источник: AFP 2017
Новость
Nokia представит на MWC 2017 смартфоны Nokia 3, 5 и преемника Nokia 3310

Классический телефон Nokia 3310, положивший начало эре современных мобильных аппаратов, получит новую жизнь. Финская компания HMD Global Oy, владеющая правами на бренд Nokia, представит новинку в конце февраля на выставке в Барселоне.

Новую версию снабдят мощным аккумулятором, способным подолгу работать без подзарядки. О прочности оригинального телефона, появившегося на прилавках в начале 2000-х, слагали легенды, и создатели современной версии аппарата это учли. Если верить обещаниям разработчиков модернизированной Nokia 3310, корпус устройства будет «практически неуязвимым». Стоимость модели составит €59.

За неделю до официальной демонстрации аппарата мы предлагаем читателям пройти тест, который напомнит о телефонных новинках начала 2000-х.

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