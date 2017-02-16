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15:57 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

ФОК в Приокском районе Нижнего Новгорода откроется 25 февраля

На базе нового комплекса будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Радий».

Новый ФОК в Приокском районе Нижнего Новгорода откроется 25 февраля, сообщает городская администрация. 16 февраля глава городской администрации Сергей Белов проверил ход подготовки здания к торжественному открытию, которое ждали больше двух лет: строительство началось в 2014 году, а 30 декабря 2016 года ФОК сдали в эксплуатацию. В настоящее время в спорткомплексе заканчиваются клининговые работы, идет расстановка мебели и монтаж оборудования.

В нем будут два бассейна — детский и взрослый, ледовое поле, откроется школа настольного тенниса, секции синхронного плавания, художественной гимнастики, спортивных единоборств и футбола. На базе нового ФОКа будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Радий». Всего здание способно вместить до 2000 человек в день. Строительство здания обошлось в 704,6 млн рублей.

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