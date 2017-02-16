Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Собчак против Брежневой: последний шанс
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
1275-летие Солнца нации
9Самый грязный город в мире
10Ежегодный Венецианский карнавал
15:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Прокуратура и Роспотребнадзор проверят детсад № 26 поселка Роза, где замерзают дети

Прокуратура и специалисты Роспотребнадзора проведут проверку в детском саду № 26 поселка Роза (Коркинский район, Челябинская область), где всю зиму в группах замерзают дети.

С осени прошлого года в игровых комнатах и спальнях этого детсада держится пониженная температура, ребятишки замерзают. Группа депутатов Коркинского районного района направила обращение к прокурору района Евгению Тараненко с просьбой принять меры реагирования.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Евгений Тараненко, от родителей детей, посещающих детский сад, ни одной жалобы в прокуратуру не поступало. Обращение от депутатского корпуса в надзорное ведомство по поводу детсада в Розе было зарегистрировано. В настоящий момент проводится проверка в дошкольном учреждении.

В территориальном отделе Роспотребнадзора также подчеркнули, что к ним ни одной жалобы ни от родителей, ни от сотрудников детсада не поступало.

Администрация Коркинского района уже проинспектировала детсад, который посещают 126 детей. Как сообщили агентству в мэрии, 16 февраля, в дошкольном учреждении побывали первый заместитель главы района Владимир Шукаев, представители управления образования, два депутата и инженеры из МУП «Тепловые системы» и «Розинские тепловые сети».

Специалисты-тепловики специальными приборами произвели замеры в нескольких группах. «В старшей группе температура воздуха в спальне (возле кроватки, на полу и вблизи окна), в игровой комнате и в раздевалке составила плюс 20 градусов. В младшей группе чуть теплее — плюс 21−22 градуса, в спальне малышей — плюс 23 градуса.

Как пояснила главный санитарный врач Коркино Галина Ямгурова, специалисты Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии проведут собственную проверку температурного режима в детском саду.

Завтра глава Розинского городского поселения Дмитрий Андреев намерен встретиться с родителями воспитанников детского сада.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Звёзды в канализации: микрорайон челябинской «Рублевки» сливает стоки в лес
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключили из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Россияне поддержали визовый режим с Белоруссией
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Официально: новый Hyundai Solaris будет стоить дешевле старого Со 100-сильным двигателем объёмом 1,4 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией новинка предлагается за 599 000 рублей
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Как правильно организовать зону для сна?
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Составлен рейтинг самых комфортных городов мира
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь