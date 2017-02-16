Прокуратура и Роспотребнадзор проверят детсад № 26 поселка Роза, где замерзают дети

С осени прошлого года в игровых комнатах и спальнях этого детсада держится пониженная температура, ребятишки замерзают. Группа депутатов Коркинского районного района направила обращение к прокурору района Евгению Тараненко с просьбой принять меры реагирования.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Евгений Тараненко, от родителей детей, посещающих детский сад, ни одной жалобы в прокуратуру не поступало. Обращение от депутатского корпуса в надзорное ведомство по поводу детсада в Розе было зарегистрировано. В настоящий момент проводится проверка в дошкольном учреждении.

В территориальном отделе Роспотребнадзора также подчеркнули, что к ним ни одной жалобы ни от родителей, ни от сотрудников детсада не поступало.

Администрация Коркинского района уже проинспектировала детсад, который посещают 126 детей. Как сообщили агентству в мэрии, 16 февраля, в дошкольном учреждении побывали первый заместитель главы района Владимир Шукаев, представители управления образования, два депутата и инженеры из МУП «Тепловые системы» и «Розинские тепловые сети».

Специалисты-тепловики специальными приборами произвели замеры в нескольких группах. «В старшей группе температура воздуха в спальне (возле кроватки, на полу и вблизи окна), в игровой комнате и в раздевалке составила плюс 20 градусов. В младшей группе чуть теплее — плюс 21−22 градуса, в спальне малышей — плюс 23 градуса.

Как пояснила главный санитарный врач Коркино Галина Ямгурова, специалисты Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии проведут собственную проверку температурного режима в детском саду.

Завтра глава Розинского городского поселения Дмитрий Андреев намерен встретиться с родителями воспитанников детского сада.