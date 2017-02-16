Челябинцы активно проверяются на ВИЧ
Жители поддержали акцию регионального Минздрава.
Жители поддержали акцию регионального Минздрава.
Жители Челябинска активно поддерживают акцию по борьбе с распространением
Так, за два дня тестирование прошли 198 человек, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Напомним, медики развернули специальный пункт в одном из
«Экспресс-тестирование позволяет быстро пройти обследование и увидеть свой результат, обсудить с психологом личные риски в плане заражения и меры защиты от инфицирования. Мероприятие позволяет сдать анализ вне стен медучреждения в удобное время, быстро, без документов, а также вместе с партнером», — поясняет заведующая отделением профилактики областного центра СПИДа Наталья Кущева.
Добавим, что акция завершится сегодня, 16 февраля. Специалисты будут работать до 21:00.