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15:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцы активно проверяются на ВИЧ

Жители поддержали акцию регионального Минздрава.

Жители Челябинска активно поддерживают акцию по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.

Так, за два дня тестирование прошли 198 человек, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Напомним, медики развернули специальный пункт в одном из торгово-развлекательных комплексов города. Желающие могут узнать свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно.

«Экспресс-тестирование позволяет быстро пройти обследование и увидеть свой результат, обсудить с психологом личные риски в плане заражения и меры защиты от инфицирования. Мероприятие позволяет сдать анализ вне стен медучреждения в удобное время, быстро, без документов, а также вместе с партнером», — поясняет заведующая отделением профилактики областного центра СПИДа Наталья Кущева.

Добавим, что акция завершится сегодня, 16 февраля. Специалисты будут работать до 21:00.

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