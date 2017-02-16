В Волгограде начнут решать проблемы областных библиотек

С работой и состоянием волгоградских областных библиотек ознакомился заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков. Он посетил с инспекцией научную универсальную библиотеку им. М. Горького и специальную библиотеку для слепых.

— Целью наших проверок, прежде всего, является знакомство с деятельностью библиотек, с основными проблемами, которые существуют в этой отрасли. На основании имеющихся сложностей будет организована работа по их устранению. В том числе, по обеспечению финансового содержания учреждений в рамках тех возможностей, которые имеет бюджет, или с привлечением внебюджетных источников, — отметил Владимир Попков.

Учреждения культуры, которые были обследованы сегодня, по-своему уникальны. Так, в библиотеке им. Горького расположен огромный фонд технической и сельскохозяйственной литературы. В учреждении также занимаются реставрацией старых изданий и оцифровкой книжного фонда с помощью бесконтактного сканера.

— Библиотека обладает уникальным универсальным фондом — почти 1,5 млн экземпляров изданий. Мы обслуживаем более 44 тысяч читателей. За год отмечается порядка 2,3 млн посещений, более 700 тысяч выдач в библиотеке. При этом учреждение несет миссию информационно-просветительского центра. Мы проводим различные культурные мероприятия. Уже традиционными стали «интеллектуальные среды», «краеведческие четверги», философские лекции, — отметила директор Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького Нина Шашко.

К сожалению, у библиотеки есть ряд проблем. Были выявлены такие трудности, как нехватка средств для комплектования библиотеки, состояние здания, потребность в современной технике, в том числе той, которая помогает оцифровывать редкие издания. После проверки заместитель губернатора вместе с руководством учреждения договорились сформировать перечень мероприятий, которые необходимо решать в первостепенном порядке.

Другим социально важным учреждением культуры, в котором прошла проверка, стала Волгоградская областная специальная библиотека для слепых. Здесь числится более 6 тысяч читателей, в числе которых незрячие, слабовидящие и члены их семей. В библиотеке представлена «говорящая» литература, а также книги, напечатанные по методу Брайля. Как отмечают работники, основная сложность работы библиотеки в устаревающем оборудовании.

— Чтобы прослушать книги, которые записаны на флешках, нужно специальное оборудование, которое у нас не обновлялось уже долгие годы. Что касается фонда, то, с одной стороны, у нас перед другими библиотеками есть преимущество, так как «говорящую» книгу можно получить в электронном формате (опыт взаимодействия с коллегами из других регионов есть), с другой стороны, нужны записывающие устройства, которые также необходимо приобретать на скромное финансирование, — поделился заместитель директора по автоматизации Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых Сергей Вишняков.

Добавим, что подобные проверки заместитель губернатора проведет в течение года во всех учреждениях культуры региона. По их результатам будут сделаны выводы по эффективности и целевому использованию средств, а также выработаны рекомендации по повышению качества работы.

О предварительных результатах проверок Владимир Попков рассказал представителям Общественной палаты Волгоградской области накануне.