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16:35 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже эвакуировали здание ГУ МВД из-за условного пожара

Большинство людей сами покинули здание, но некоторых вывели спасатели в масках.

В четверг, 16 февраля, к зданию Главного управления МВД России по Воронежской области на улице Володарского съехались пожарные машины. Из окна на 4-м этаже здания был виден дым.

Но пугаться не стоило — в городе проводили пожарно-тактические учения. По легенде мероприятия, возгорание произошло на 4 этаже в библиотеке. За считанные секунды этаж и прилегающие лестничные клетки заволокло дымом. Большинство сотрудников МВД сами покинули здание, но трех человек вывели огнеборцы в масках спасаемых.

«Благодаря профессиональным действиям всех участников условный пожар ликвидировали в кротчайшие сроки, люди эвакуированы полностью, погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — Цель учений достигнута».

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