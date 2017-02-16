В Воронеже эвакуировали здание ГУ МВД из-за условного пожара

В четверг, 16 февраля, к зданию Главного управления МВД России по Воронежской области на улице Володарского съехались пожарные машины. Из окна на 4-м этаже здания был виден дым.

Но пугаться не стоило — в городе проводили пожарно-тактические учения. По легенде мероприятия, возгорание произошло на 4 этаже в библиотеке. За считанные секунды этаж и прилегающие лестничные клетки заволокло дымом. Большинство сотрудников МВД сами покинули здание, но трех человек вывели огнеборцы в масках спасаемых.