В Воронеже эвакуировали здание ГУ МВД из-за условного пожара
Большинство людей сами покинули здание, но некоторых вывели спасатели в масках.
Большинство людей сами покинули здание, но некоторых вывели спасатели в масках.
В четверг, 16 февраля, к зданию Главного управления МВД России по Воронежской области на улице Володарского съехались пожарные машины. Из окна на 4-м этаже здания был виден дым.
Но пугаться не стоило — в городе проводили
«Благодаря профессиональным действиям всех участников условный пожар ликвидировали в кротчайшие сроки, люди эвакуированы полностью, погибших и пострадавших нет, — рассказали в