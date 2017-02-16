В Свердловской области на сдачу ЕГЭ подали 18 тысяч заявлений

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Свердловская область подключилась к всероссийской встрече с родителями, которую провел руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. На встрече он отметил, что существенных изменений в ЕГЭ в этом году не будет, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика). Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы также останутся на уровне прошлого года. Выпускникам девятых классов в этом году для получения аттестата об основном общем образовании необходимо будет успешно сдать не только обязательные предметы, русский язык и математику, но и два предмета по выбору.

«В преддверии государственной итоговой аттестации родителей выпускников, безусловно, беспокоят вопросы по организации и проведению ЕГЭ. В Свердловской области мы уже проводили встречи, видеоконференции с родителями, педагогами и выпускниками, предоставляя им возможность получить ответы на имеющиеся вопросы. У свердловчан была и возможность задать вопрос руководителю Рособрнадзора. Проведение таких встреч — действенная практика. Во-первых, это придает родителям уверенность, спокойствие, так как они будут знать: в подготовке и проведении ЕГЭ нет ничего страшного. Если выпускник учился, готовился, освоил программу школьного курса, он справится со всеми заданиями», — сказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Отметим, что 14 февраля регион стал участником всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», инициированной Рособрнадзором. Благодаря мероприятию взрослые свердловчане могли на собственном опыте и в полном объеме испытать ход экзамена.