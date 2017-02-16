В Прикамье стартовал робототехнический фестиваль

Мероприятие проходит в рамках общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» и является крупнейшим робототехническим событием.

«Для промышленного кластера Пермского края, прежде всего, интересны инженерные профессии, профессии, связанные с конструированием, высокоинтеллектуальными технологиями. Я рада, что у детей появляется интерес к тем профессиям, которые нужны в крае. Появляется мода на робототехнику. Я благодарю вас за участие в этом фестивале и желаю всем удачи в соревнованиях», — сказала Ирина Ивенских.

В течение трех дней на площадке фестиваля пройдет выставка инженерных и творческих проектов, робототехнические соревнования, в которых примут участие школьники из различных регионов России: Челябинской и Свердловской областей, Республики Удмуртии, Пермского края и других. Более 500 молодых людей от 5 до 17 лет сразятся в соревнованиях по 8 направлениям.