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16:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье стартовал робототехнический фестиваль

ПЕРМЬ, 16 февраля, РИА ФедералПресс. Сегодня в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялось торжественное открытие окружного молодежного робототехнического фестиваля «Робофест Урал».

Мероприятие проходит в рамках общероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» и является крупнейшим робототехническим событием.

«Для промышленного кластера Пермского края, прежде всего, интересны инженерные профессии, профессии, связанные с конструированием, высокоинтеллектуальными технологиями. Я рада, что у детей появляется интерес к тем профессиям, которые нужны в крае. Появляется мода на робототехнику. Я благодарю вас за участие в этом фестивале и желаю всем удачи в соревнованиях», — сказала Ирина Ивенских.

В течение трех дней на площадке фестиваля пройдет выставка инженерных и творческих проектов, робототехнические соревнования, в которых примут участие школьники из различных регионов России: Челябинской и Свердловской областей, Республики Удмуртии, Пермского края и других. Более 500 молодых людей от 5 до 17 лет сразятся в соревнованиях по 8 направлениям.

Победители состязаний получат право участия во всероссийском молодежном робототехническом фестивале «РобоФест -2017», который пройдет в Москве 15—17 марта 2017 года.

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