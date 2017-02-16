Средняя зарплата работников культуры Башкирии в 2016 году составила более 18 тысяч рублей

Доходы работников сферы культуры в Башкортостане растут неравномерно. Если у сотрудников музеев рост зарплаты составил 8,6 процента (их средняя зарплата — 16939 рублей), то в клубных учреждениях — 4,1 процента (16803 рубля), а у библиотекарей — 2,2 процента (средний показатель зарплаты — 16149 рублей).

В заседании коллегии Министерства культуры под председательством вице-премьера Правительства РБ Салавата Сагитова приняло участие около 250 человек. Это члены коллегии, заместители глав администраций по социальной работе и начальники отделов культуры администраций районов и городов, руководители республиканских учреждений культуры и искусства, общественных объединений и творческих союзов. В пленарной части были заслушаны доклады на актуальные для отрасли темы. Вечером участники заседания коллегии посетят в Башкирском театре оперы и балета спектакль «Салават Юлаев» Загира Исмагилова. Завтра работа коллегии продолжится на секционных заседаниях.