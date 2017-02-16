Средняя зарплата работников культуры Башкирии в 2016 году составила более 18 тысяч рублей
УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Средняя заработная плата работников культуры Башкирии в 2016 году составила 18733 рубля в месяц. Это на пять процентов больше, чем в 2015 году. При этом средняя зарплата педагогических работников в сфере культуры гораздо выше. Она составляет 25351 рубль, что на 2,7 процента выше показателей предыдущего года. Такие цифры озвучила сегодня на заседании коллегии министр культуры республики Амина Шафикова.