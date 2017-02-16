Отец 24 приемных детей потребовал извинений от Владимира Соловьева

«2 февраля в прямом эфире на радио Владимир Соловьев заявил, что приемные семьи занимаются фермерством по выращиванию детей. Он мне в душу залез своими словами. Можно ли заставить его извиниться?» — заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проблемам приемных семей, Эдуард Косиковский.

Он является председателем Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей». «Всего у меня 28 детей. Часть уже выросла», — добавил господин Косиковский.

Президент Российского Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей Наталья Городиская также отметила, что после истории с изъятием десяти детей из семьи Дель в Зеленограде на приемные семьи полился негатив.

«Приемные семьи обвиняют в корысти, в наживе на детях. В больницах ищут синяки, спрашивают, куда дели большие деньги», — заявила она, добавив, что «началась охота на ведьм».