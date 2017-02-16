Отец 24 приемных детей потребовал извинений от Владимира Соловьева
Житель деревни Жилково Тверского района, отец 24 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева, передает корреспондент «Ъ».
Житель деревни Жилково Тверского района, отец 24 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева, передает корреспондент «Ъ».
«2 февраля в прямом эфире на радио Владимир Соловьев заявил, что приемные семьи занимаются фермерством по выращиванию детей. Он мне в душу залез своими словами. Можно ли заставить его извиниться?» — заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проблемам приемных семей, Эдуард Косиковский.
Он является председателем Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей». «Всего у меня 28 детей. Часть уже выросла», — добавил господин Косиковский.
Президент Российского Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей Наталья Городиская также отметила, что после истории с изъятием десяти детей из семьи Дель в Зеленограде на приемные семьи полился негатив.
«Приемные семьи обвиняют в корысти, в наживе на детях. В больницах ищут синяки, спрашивают, куда дели большие деньги», — заявила она, добавив, что «началась охота на ведьм».