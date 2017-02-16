Новый рейс из Ростова в Новосибирск запустят в апреле

Полеты будут выполняться на самолетах А-320 в двухклассной компоновке — с салонами экономического и бизнес-класса. Беспосадочный перелет займет 4 часа 20 минут.

Рейс будет выполняться еженедельно по пятницам, вылет из Ростова — в 16:35, вылет из Новосибирска — в 15:00.

Отмечается, что с 5 июня добавится еще одна частота — по понедельникам: вылет из ростовского аэропорта — в 13:15, из Толмачево — в 11:40.