Новый рейс из Ростова в Новосибирск запустят в апреле
С 28 апреля открывается прямой рейс в Новосибирск из аэропорта
С 28 апреля открывается прямой рейс в Новосибирск из аэропорта
Полеты будут выполняться на самолетах А-320 в двухклассной компоновке — с салонами экономического и
Рейс будет выполняться еженедельно по пятницам, вылет из Ростова — в 16:35, вылет из Новосибирска — в 15:00.
Отмечается, что с 5 июня добавится еще одна частота — по понедельникам: вылет из ростовского аэропорта — в 13:15, из Толмачево — в 11:40.
Добавим, что пассажирам авиакомпании S7 Airlines в Ростове и Новосибирске доступна