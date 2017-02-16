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16:39 (мск), источник: Городской репортер

Новый рейс из Ростова в Новосибирск запустят в апреле

С 28 апреля открывается прямой рейс в Новосибирск из аэропорта Ростов-на-Дону, полеты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines, сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта.

Полеты будут выполняться на самолетах А-320 в двухклассной компоновке — с салонами экономического и бизнес-класса. Беспосадочный перелет займет 4 часа 20 минут.

Рейс будет выполняться еженедельно по пятницам, вылет из Ростова — в 16:35, вылет из Новосибирска — в 15:00.

Отмечается, что с 5 июня добавится еще одна частота — по понедельникам: вылет из ростовского аэропорта — в 13:15, из Толмачево — в 11:40.

Добавим, что пассажирам авиакомпании S7 Airlines в Ростове и Новосибирске доступна онлайн-регистрация на рейс, открывающаяся за 30 часов и заканчивающаяся за 50 минут до вылета.

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