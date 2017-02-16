Пляж для отдыха в Крыму теперь можно выбрать онлайн
Интерактивная карта крымских пляжей была создана для того, чтобы сделать пребывание туристов на полуострове максимально комфортным.
Интерактивная карта крымских пляжей была создана для того, чтобы сделать пребывание туристов на полуострове максимально комфортным.
Минкурортов и туризма Крыма презентовало интерактивную карту крымских пляжей. Информацией поделилась
Карта была создана для того, чтобы туристы могли заранее определиться с выбором места отдыха.
Глава Минкурортов Сергей Стрельбицкий рассказал, что для удобства отдыхающих на карте обозначаются температура воздуха и воды, рассказывается, как добраться до пляжной территории. Помимо этого на карте отображается прогноз погоды на десять дней.
«Можно выбрать пляж по его названию, месту расположения, указав муниципальное образование или конкретный населенный пункт; функциональному значению: лечебный, детский и общего пользования, а также по типу грунта: песчаный, галечный, гравийный, смешанный.» — отметил глава Минкурортов Сергей Стрельбицкий.
На сайте также можно оценить качество пляжей и оставить отзыв о них.