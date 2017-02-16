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16:45 (мск), источник: АиФ Крым

Пляж для отдыха в Крыму теперь можно выбрать онлайн

Интерактивная карта крымских пляжей была создана для того, чтобы сделать пребывание туристов на полуострове максимально комфортным.

Источник: Reuters

Минкурортов и туризма Крыма презентовало интерактивную карту крымских пляжей. Информацией поделилась пресс-служба ведомства.

Карта была создана для того, чтобы туристы могли заранее определиться с выбором места отдыха.

Глава Минкурортов Сергей Стрельбицкий рассказал, что для удобства отдыхающих на карте обозначаются температура воздуха и воды, рассказывается, как добраться до пляжной территории. Помимо этого на карте отображается прогноз погоды на десять дней.

«Можно выбрать пляж по его названию, месту расположения, указав муниципальное образование или конкретный населенный пункт; функциональному значению: лечебный, детский и общего пользования, а также по типу грунта: песчаный, галечный, гравийный, смешанный.» — отметил глава Минкурортов Сергей Стрельбицкий.

На сайте также можно оценить качество пляжей и оставить отзыв о них.

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