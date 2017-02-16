От метели до капели: к воскресенью в Волгограде резко потеплеет

В пятницу и в субботу по области будут держаться морозы. Ночью в некоторых районах области столбик термометра опустится до -21ºС, а днем до −5…−7ºС. Но уже в воскресенье потеплеет до 0 градусов.

А дальше — вообще весна. Плюсовая температура с понедельника будет держаться не только днем, но и ночью. Даже для людей, привыкших к частым переменам погоды и температурным скачкам, такой переход от морозов к теплу может показаться слишком резким. За несколько дней столбик термометра подпрыгнет почти на 20 градусов — с минуса в плюс.

Итак, по информации Волгоградского ЦГМС, 17 февраля по области ночью местами будет идти небольшой снег. Днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха: ночью −11…−16ºС, местами до -21ºС, днем −7…−12ºС.

В Волгограде снега не прогнозируется, но будет морозно — ночью −11…−13ºС; днем −7…−9ºС.

В субботу, 18 февраля, по области ночью снова будет сыпать небольшой снег, днем снегопад продолжится на большей части территории области. Днем — местами метель. Температура воздуха: ночью −11…−16ºС, местами до -21ºС; днем 0…-5ºС.

В Волгограде в субботу тоже будет снег с метелью, ночью столбик градусник покажет-11…-13ºС; а днем −1…−3ºС.

В воскресенье по области днем ожидается небольшой снег. При этом столбик термометра будет настойчиво ползти вверх. Ночью прогнозируется 0…-5ºС; днем +2…-3ºС. В Волгограде днем столбик термометра застрянет на отметке «ноль».