День защитника Отечества в Воронеже отметят салютом и концертами

Воронежцы увидят праздничный салют ко Дню защитника Отечества в 21:00 четверга, 23 февраля, сообщила пресс-служба мэрии. Залпы произведут с дамбы Чернавского моста. Всего власти запланировали 113 праздничных акций. В городе пройдут праздничные концерты, богослужения, возложения цветов к воинским захоронениям.

Праздничный концерт состоится в Воронежском театре оперы и балета в 13:00 среды, 22 февраля. Богослужения в храмах города начнутся в 8:00 следующего дня. Гала-концерты городского фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества» состоятся в 12:00 и 15:00 на проспекте Революции, 32 (здание бывшего Дома офицеров) 23 февраля. Братские могилы приведут в порядок к празднику во всех районах города. В День защитника Отечества к братским могилам и воинским захоронениям возложат цветы.

Для молодежи в учреждениях города пройдут конкурсы рисунков, квесты, кинопоказы, мастер-классы и спортивные мероприятия. Полный список праздничных акций доступен на сайте мэрии Воронежа.

Контекст

Право устраивать салюты трижды в год — в День защитника Отечества, День Победы и на День города — Воронеж получил после присвоения ему звания «Город воинской славы» 16 февраля 2008 года. Помимо Воронежа, в список входят 40 городов.

Почетное звание «Город воинской славы» присваивается городам России за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками в борьбе с немецкими захватчиками. В годы Великой Отечественной войны в Воронеже и близ него 212 дней шли ожесточенные бои. Город был практически разрушен, но немцам не удалось захватить его полностью — левобережную часть отстаивали советские войска. Воронеж освободили от фашистских захватчиков 25 января.