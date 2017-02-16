День защитника Отечества в Воронеже отметят салютом и концертами
Братские могилы приведут в порядок во всех районах города. 23 февраля к воинским захоронениям возложат цветы.
Братские могилы приведут в порядок во всех районах города. 23 февраля к воинским захоронениям возложат цветы.
Воронежцы увидят праздничный салют ко Дню защитника Отечества в 21:00 четверга, 23 февраля, сообщила
Праздничный концерт состоится в Воронежском театре оперы и балета в 13:00 среды, 22 февраля. Богослужения в храмах города начнутся в 8:00 следующего дня.
Для молодежи в учреждениях города пройдут конкурсы рисунков, квесты, кинопоказы,
Контекст
Право устраивать салюты трижды в год — в День защитника Отечества, День Победы и на День города — Воронеж получил после присвоения ему звания «Город воинской славы» 16 февраля 2008 года. Помимо Воронежа, в список входят 40 городов.
Почетное звание «Город воинской славы» присваивается городам России за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками в борьбе с немецкими захватчиками. В годы Великой Отечественной войны в Воронеже и близ него 212 дней шли ожесточенные бои. Город был практически разрушен, но немцам не удалось захватить его полностью — левобережную часть отстаивали советские войска. Воронеж освободили от фашистских захватчиков 25 января.