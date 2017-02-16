Коммунальную аварию на Старокузьмихинской развязке устранили

В радиус поражения попали почти 250 домов, включая четыре социальных объекта. Потоки горячей воды вылились на Старокузьмихинскую развязку. Кипятком затопило АЗС. Причина — изношенность труб 84-го года выпуска. Кстати, плановый ремонт там собирались начать завтра. И вот аварию на теплосетях устранили.