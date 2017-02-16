Технику и спасателей готовят к возможным весенним паводкам в Иркутске

Вместо кабинета — мобильный пункт. Такие разворачивают в случае серьёзных происшествий. Сегодня здесь комиссия по чрезвычайным ситуациям, обсуждают, как подготовиться к паводкам и не допустить подтопления домов. Один из первых докладов — прогноз погоды. В этом году он обнадёживающий — снега мало.

— Большого опасения в весенний период мы не ожидаем. Метеорологические прогнозы достаточно хорошие на весенний период, даже дают синоптики на 1−2 градуса выше климатической нормы, — говорит начальник отдела гидропрогнозов «Иркутские УГМС» Михаил Колесников.

Главные вопросы — зоны подтопления. Река Ушаковка, ручей Сарафановка, которые в прошлом году принесли немало проблем и выявили недочёты. Бытовым мусором захламлены водоотвОдные каналы и канавы. Сейчас их приводят в порядок.

— Безусловно, все работы будут направлены МУП «Автодором» и всеми предприятиями на территории города на обеспечение пропускной способности ливневой канализации, ручьев, водоотводных каналов. В настоящее время эти работы уже начаты. До конца марта будут очищены ливневые канализации от наледи и снега, — говорит начальник комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова.

План противопаводковых мероприятий принят. Готов личный состав, проверку прошла вся техника. В этом году в аварийно-спасательной службе Иркутска появятся девять новых автомобилей. Созданы оперативные группы.

— Сегодня уже есть настораживающие сигналы по поднятию уровня воды в Ангаре, не всё, к сожалению, от нас зависит. Но это не отменяет необходимости нам с вами находиться в постоянной готовности и отрабатывать схемы взаимодействия на случай возникновения такого рода ситуаций, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Власти ещё раз подчеркивают — жители частного сектора и садоводств возле водоёмов должны заботиться о личной безопасности. И, в первую очередь, прочищать и не захламлять водостоки рядом со своими домами.