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17:47 (мск), источник: АиФ Казань

Мэра Парижа впечатлил прыжок казанского хайдайвера

Прыжок казанского хайдайвера Игоря Семашко впечатлил мэра Парижа, сообщает пресс-служба исполкома.

16 февраля Анн Идальго посетила несколько спортивных объектов города. Сначала мэр Парижа побывала во Дворце водных видов спорта. Директор объекта Альберт Багаутдинов рассказал гостье о современных технологиях, которые используются для очистки воды, о том, какие условия созданы для спортсменов и зрителей. Первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов отметил, что благодаря чемпионату мира водные виды спорта стали пользоваться популярностью среди молодежи. Если раньше родители водили детей в основном на секции футбола и хоккея, то сейчас начали отдавать на плавание.

Во время осмотра объекта в бассейне проходили тренировки пловцов. Анн Идальго особенно впечатлил прыжок хайдайвера Игоря Семашко, который не только выступает на крупных спортивных соревнованиях, но и занимается тренерской деятельностью. Сам спортсмен посвятил свой прыжок Анн Идальго.

«Теперь у вас в Париже есть поклонник!», — отметила гостья, познакомившись позже со спортсменами.

В книге для почетных гостей Анн Идальго написала, что Казань как спортивная столица вдохновляет.

Затем мэр Парижа посетила стадион «Казань Арена», где гостье рассказали, что в этом году столица Татарстана примет матчи Кубка конфедераций, а через год — чемпионата мира по футболу 2018 года.

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