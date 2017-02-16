Мэра Парижа впечатлил прыжок казанского хайдайвера
Прыжок казанского хайдайвера Игоря Семашко впечатлил мэра Парижа, сообщает
Прыжок казанского хайдайвера Игоря Семашко впечатлил мэра Парижа, сообщает
16 февраля Анн Идальго посетила несколько спортивных объектов города. Сначала мэр Парижа побывала во Дворце водных видов спорта. Директор объекта Альберт Багаутдинов рассказал гостье о современных технологиях, которые используются для очистки воды, о том, какие условия созданы для спортсменов и зрителей. Первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов отметил, что благодаря чемпионату мира водные виды спорта стали пользоваться популярностью среди молодежи. Если раньше родители водили детей в основном на секции футбола и хоккея, то сейчас начали отдавать на плавание.
Во время осмотра объекта в бассейне проходили тренировки пловцов. Анн Идальго особенно впечатлил прыжок хайдайвера Игоря Семашко, который не только выступает на крупных спортивных соревнованиях, но и занимается тренерской деятельностью. Сам спортсмен посвятил свой прыжок Анн Идальго.
«Теперь у вас в Париже есть поклонник!», — отметила гостья, познакомившись позже со спортсменами.
В книге для почетных гостей Анн Идальго написала, что Казань как спортивная столица вдохновляет.
Затем мэр Парижа посетила стадион «Казань Арена», где гостье рассказали, что в этом году столица Татарстана примет матчи Кубка конфедераций, а через год — чемпионата мира по футболу 2018 года.